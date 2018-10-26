Тибо Куртуа не хочет вновь работать с Конте или Моуринью

Автор: Владимир Шевелев 0

Тибо Куртуа Конте

В раздевалке «Реала» недовольны слухами об увольнении Хулена Лопетеги и возможном назначении Антонио Конте или Жозе Моуринью. В частности, недовольство выражают ветераны команды Серхио Рамос и Марсело.

Ключевые защитники общались с сотрудниками клуба и просили передать руководству, что разочарованы такими слухами.

«Если вы так поступите, это подтвердит, что вы заставили Лопетеги делать работу, которую бы Моуринью выполнил лучше. Это неуважение по отношению к команде, которая выиграла четыре Лиги чемпионов», – приводит источник слова, которые игроки попросили передать руководству, со ссылкой на свидетеля.

Также информацией о приходе Конте и Моуринью недоволен экс-вратарь «Челси» Тибо Куртуа, который работал в Лондоне с обоими тренерами.

«Я не могу в это поверить! Я единственный здесь, кто работал с Конте и Моуринью. Я убрался из Лондона, чтобы не повторилось то, что я испытал за время работы с ними. А теперь оказывается, что скоро сюда придет Конте или Моуринью», – заявил Куртуа в раздевалке.

Фото: Global Look Press
Источник:  El Pais

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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