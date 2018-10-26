Итальянская полиция: «Фанаты ЦСКА не прыгали на эскалаторе»

Полиция Рима отсмотрела видеозаписи момента поломки эскалатора на станции метро «Республика». Там в этот момент находились болельщики московского ЦСКА.

Полиция установила, что поклонники российской команды не прыгали, вопреки прежним заявлениям главы полиции города и мэра Рима. Причина поломки транспортного средства, повлекшей за собой травмы людей, пока остается неизвестной.

26 октября полиция Рима объявила, что болельщики ЦСКА, находившиеся на эскалаторе на станции метро «Республика» в момент его поломки, приведшей к травмам 16 человек, не прыгали. Данный факт был установлен полицейскими в процессе изучения записей камер видеонаблюдения, работающих в метро Вечного города.

Также стало известно, что компания Atac, обслуживающая римское метро, в данный момент находится в плачевном финансовом положении, а поломки эскалаторов в последние два года случались в Риме как минимум дважды, и в одном случае в результате такого инцидента погибла женщина.

Прокуратура Рима завела дело в связи с инцидентом 23 октября, а городская служба транспорта назначила ведомственную проверку. Как сообщил источник, эскалатор в метро Рима, на котором получили травмы болельщики ЦСКА, уже давно нуждался в ремонте.

Компания Atac просила починить его еще в 2015 году. Спустя год она повторила запрос, заявив о необходимости срочного вмешательства. Однако средства на ремонт выделены не были ни после первого, ни после второго запроса.

Напомним, что сразу после инцидента, происшедшего 23 октября перед матчем третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА, глава МВД Италии и вице-премьер Маттео Сальвини заявил о том, что причиной обрушения эскалатора могло стать поведение российских фанатов.

Фото: Global Look Press

Источник: ANSA

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»