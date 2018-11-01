Кубок России. 1/8 финала. «Ростов» обыграл «Зенит» с разницей в два мяча

Завершилась очередная встреча 1/8 финала Кубка России. «Ростов» на своем поле забил три мяча «Зениту».

Кубок России. 1/8 финала

РОСТОВ — ЗЕНИТ — 3:1 (1:1)

Ростов-на-Дону. 1 ноября.

Стадион: «Ростов Арена».

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ).

«Ростов»: Песьяков, Логашов, Ингасон, Гацкан, Калачев (Сигурдарсон, 87), Ионов, Скопинцев, Зуев, Салетрос (Юсупов, 70), Хаджикадунич, Кьяртанссон (Шомуродов, 89).

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Набиуллин, Нету, Шатов, Оздоев (Дзюба, 85), Ерохин, Краневиттер (Эрнани, 61), Заболотный, Дриусси (Кузяев, 87).

Голы: 1:0 — Логашов (4), 1:1 — Дриусси (28, с пенальти), 2:1 — Юсупов (82), 3:1 — Хаджикадунич (90).

Предупреждения: Ионов (13), Ингасон (28), Заболотный (68), Нету (83), Скопинцев (90), Иванович (90).

7 (4) удары (в створ) 8 (2)

5 угловые 5

16 офсайды 9

1 фолы 4

52 % владения мячом 48

Хозяевам удалось открыть счет уже на 4-й минуте: Логашов успешно подправил мяч в ворота головой после подачи Калачева со стандартного положения. Сине-бело-голубые сравняли счет с помощью реализованного пенальти от Дриусси в середине первого тайма. «Зенит» продолжал играть первым номером, а «Ростов» привычно садился к своим воротам. Во второй 45-минутке ростовчане начали проводить затяжные атаки, не давая гостям завладеть мячом. Это привело к результату: на 82-й минуте Юсупов забил второй гол команды после отскока мяча от Лунева, а уже в концовке игры Хаджикадунич установил окончательный счет — 3:1. В 1/4 финала южане сыграют с «Краснодаром»: первая встреча в противостоянии состоится 5 декабря, ответная — 24 февраля.

Фото: пресс-служба «Ростова»

Источник: Еженедельник «Футбол»