Обновленный стадион «Динамо» будет открыт в декабре

Комплекс «ВТБ Арена», который построен на месте старого стадиона «Динамо», скоро будет открыт. Торжественная церемония состоится 2 декабря 2018 года.
Участие в мероприятии примут представители мэрии столицы, руководство, ветераны и болельщики футбольного и хоккейного «Динамо», а также руководство банка ВТБ.
Старый стадион «Динамо» закрыли в 2008 году. После обновления он станет многоцелевым спортивно-развлекательным комплексом. Здесь будут находиться универсальная арена вместимостью от 11,5 тыс. до 14 тыс. посадочных мест, где хоккейное «Динамо» будет проводить домашние матчи, и футбольный стадион вместимостью 26 тыс. зрителей.
Проект предусматривает полное восстановление исторического фасада стадиона, а также сохранение и реставрацию возведенной в 1920-е годы исторической стены «Динамо» (Западная трибуна).
Фото: Global Look Press
Источник: 360