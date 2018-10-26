Обновленный стадион «Динамо» будет открыт в декабре

Автор: Владимир Шевелев 0

 

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Комплекс «ВТБ Арена», который построен на месте старого стадиона «Динамо», скоро будет открыт. Торжественная церемония состоится 2 декабря 2018 года. 

Участие в мероприятии примут представители мэрии столицы, руководство, ветераны и болельщики футбольного и хоккейного «Динамо», а также руководство банка ВТБ.

Старый стадион «Динамо» закрыли в 2008 году. После обновления он станет многоцелевым спортивно-развлекательным комплексом. Здесь будут находиться универсальная арена вместимостью от 11,5 тыс. до 14 тыс. посадочных мест, где хоккейное «Динамо» будет проводить домашние матчи, и футбольный стадион вместимостью 26 тыс. зрителей.

Проект предусматривает полное восстановление исторического фасада стадиона, а также сохранение и реставрацию возведенной в 1920-е годы исторической стены «Динамо» (Западная трибуна).

Фото: Global Look Press

Источник:  360

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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