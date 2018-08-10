Стефано Стураро переходит в лиссабонский «Спортинг» на правах аренды

Автор: Андрей Синельщиков 0

Карло Вольпи, агент полузащитника «Ювентуса» Стефано Стураро сообщил, что его клиент переходит в «Спортинг» на правах аренды. На решение Стураро повлияли слова новичка «Ювентуса» Криштиану Роналду, посоветовавшего ему этот клуб.

«Стефано отправляется в Лиссабон. Он проведет сезон в аренде в «Спортинге». Правда, что мы вели переговоры с «Уотфордом» и другими английскими, а также итальянскими клубами. Здорово, что Стураро так интересуются.

После почти четырех лет в «Ювентусе» ему нужно было продолжать расти, чаще играть. Уверенность в собственных силах на поле очень важна. Он хотел попробовать себя в другой стране. Выбор мог остановиться на Англии, Испании или Португалии. Но он выбрал «Спортинг», доверившись совету Криштиану Роналду», — заявил Вольпи.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttosport

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лига чемпионов. 5 тур. ЦСКА — «Бенфика» — 2:0. Москва. «ВЭБ Арена». 22 ноября 2017 г.

В ЦСКА перешел 19-летний словенский хавбек Яка Бийол

Ronaldo

Криштиану Роналду решил уйти из «Реала» еще в январе

Жорже Мендеш хочет видеть Марсело в «Ювентусе»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 