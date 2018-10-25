«Спартак» и ЦСКА заработали почти 50 млн евро в минувшей ЛЧ

Автор: Владимир Шевелев 0

лига чемпионов

УЕФА объявил суммы, заработанные участниками Лиги чемпионов в сезоне-2017/18. Команды, выступавшие на групповой стадии, и десять клубов, которые вылетели в плей-офф, получили от УЕФА более 1,412 млрд евро.

Больше всех за прошлый сезон Лиги чемпионов заработал «Реал» – 88 654 000 евро, затем идут «Рома» (83 802 000) и «Ливерпуль» (81 283 000). Из представителей России ЦСКА получил 23 025 000 евро, «Спартак»19 908 000 евро.

Каждая команда, выступавшая на групповом этапе, гарантированно получала 12,7 млн евро. На этой стадии также начислялись бонусы за результаты: 1,5 млн евро за победу и 0,5 млн за ничью. 500 тысяч евро, остававшиеся после ничьих, формировали общий пул, который распределяли между всеми участниками группового этапа в зависимости от количества выигранных матчей.

За выход в 1/8 финала клубы получили по 6 млн евро, в 1/4 – 6,5 млн, в 1/2 – 7,5 млн. «Ливерпуль», проигравший в финале, заработал 11 млн евро, а «Реал», победивший в итоговом матче, – 15,5 миллиона.

Фото: Global Look Press

Источник:  Официальный сайт УЕФА

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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