В состав ЦСКА вернулись почти все травмированные

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 4 тур. ЦСКА — «Арсенал» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 18 августа 2018 г.

ЦСКА представил обновленную информацию по травмированным игрокам. Хавбек Яка Бийол, вернувшийся с повреждением из расположения сборной, сегодня приступил к работе в общей группе без ограничений.

В командных упражнениях с четверга также участвуют полузащитник Александр Макаров и форвард Абель Эрнандес, но они пока работают с ограничениями.

Защитник Георгий Щенников и хавбек Кристиян Бистрович тренируются с мячом на поле, а защитник Виктор Васин продолжает восстановление по индивидуальной программе.

Фото: Сергей Дроняев

Источник:  Официальный сайт ЦСКА

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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