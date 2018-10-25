В состав ЦСКА вернулись почти все травмированные

ЦСКА представил обновленную информацию по травмированным игрокам. Хавбек Яка Бийол, вернувшийся с повреждением из расположения сборной, сегодня приступил к работе в общей группе без ограничений.

В командных упражнениях с четверга также участвуют полузащитник Александр Макаров и форвард Абель Эрнандес, но они пока работают с ограничениями.

Защитник Георгий Щенников и хавбек Кристиян Бистрович тренируются с мячом на поле, а защитник Виктор Васин продолжает восстановление по индивидуальной программе.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ЦСКА

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»