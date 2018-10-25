«Челси» может приобрести самый богатый человек Чехии

«Челси» может приобрести чешский бизнесмен Петр Келлнер. Предприниматель намерен войти в футбольный бизнес и интересуется возможностью приобретения лондонского клуба.

Первый раунд переговоров о покупке «Челси» должен пройти в ближайшие дни. Сообщается о близких отношениях Келлнера с Романом Абрамовичем.

В частности, чех выкупил ВИП-ложу на «Стэмфорд Бридж» рядом с ложей российского миллиардера.

Келлнер является самым богатым человеком Чехии, его состояние оценивается в 15,5 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Абрамович готов продать «Челси» за 3 миллиарда фунтов.

Фото: Global Look Press

Источник: Tyden.cz

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»