«Челси» может приобрести самый богатый человек Чехии

«Челси» может приобрести чешский бизнесмен Петр Келлнер. Предприниматель намерен войти в футбольный бизнес и интересуется возможностью приобретения лондонского клуба.
Первый раунд переговоров о покупке «Челси» должен пройти в ближайшие дни. Сообщается о близких отношениях Келлнера с Романом Абрамовичем.
В частности, чех выкупил ВИП-ложу на «Стэмфорд Бридж» рядом с ложей российского миллиардера.
Келлнер является самым богатым человеком Чехии, его состояние оценивается в 15,5 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что Абрамович готов продать «Челси» за 3 миллиарда фунтов.
Фото: Global Look Press
Источник: Tyden.cz