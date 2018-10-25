Франк Рибери вернулся к тренировкам с «Баварией»

Автор: Владимир Шевелев 0

Франк Рибери

Хавбек «Баварии» Франк Рибери вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщил официальный «твиттер» мюнхенского клуба.

Ранее хавбек не смог принять участие в выездном матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с АЕКом. Французский футболист из-за проблем с позвоночником не был включен в делегацию мюнхенской команды.

Сегодня 35-летний футболист снова работал на поле с теми игроками, которые не получили в прошедшей игре много игрового времени. Напомним, что «Бавария» одержала в Греции победу (2:0).

В нынешнем сезоне Франк Рибери провел 6 игр в Бундеслиге и отметился голевой передачей.

Фото: Global Look Press
Источник:  Твиттер ФК «Бавария»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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