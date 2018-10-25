Франк Рибери вернулся к тренировкам с «Баварией»

Хавбек «Баварии» Франк Рибери вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщил официальный «твиттер» мюнхенского клуба.
Ранее хавбек не смог принять участие в выездном матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с АЕКом. Французский футболист из-за проблем с позвоночником не был включен в делегацию мюнхенской команды.
Сегодня 35-летний футболист снова работал на поле с теми игроками, которые не получили в прошедшей игре много игрового времени. Напомним, что «Бавария» одержала в Греции победу (2:0).
⚽🏃♂💪 @FranckRibery #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/dAvKGnwPuT
— FC Bayern München (@FCBayern) October 25, 2018
В нынешнем сезоне Франк Рибери провел 6 игр в Бундеслиге и отметился голевой передачей.
Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер ФК «Бавария»