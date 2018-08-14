Артем Дзюба: «Если кто-то беспокоится, то в Турцию я точно не поеду»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал возможный уход из клуба. Сообщалось, что игрок может переехать в Турцию.

«Нет, могу приоткрыть секрет: хотел уехать в Англию, но очередной агент меня кинул. Понял, что российские агенты на 99 процентов не совсем солидные люди.

Это жизнь, я очень рад, что остался в «Зените». У меня был разговор с руководством и Сергеем Богдановичем. Если кто-то беспокоится, то в Турцию я точно не поеду. Еще раз говорю, что остаюсь в «Зените», – сказал Дзюба.

Ранее сообщалось, что первые переговоры по переходу Дзюбы в «Галатасарай», который хотел арендовать 29-летнего футболиста, прошли успешно.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Зенита»