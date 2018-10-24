Массимо Каррера не будет посещать ближайший домашний матч «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отклонил приглашение клуба на ближайший домашний матч команды. Об этом сообщает источник.

Соответствующее предложение итальянцу сделал вице-президент красно-белых Наиль Измайлов. Однако Каррера отказался от приглашения.

Уточняется, что экс-наставник москвичей не готов на это из уважения к новому тренеру команды. По мнению Карреры, в таком случае новый наставник «Спартака» подвергнется серьёзному психологическому давлению со стороны болельщиков.

Ближайший домашний матч «Спартак» сыграет 4 ноября — с «Уралом», в 13 туре РПЛ.

Ранее сообщалось, что московский клуб ведет переговоры с главным тренером тульского «Арсенала» Олегом Кононовым.

Фото: Global Look Press

Источник: Телеграм-канал Василия Конова

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»