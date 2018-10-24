Массимо Каррера не будет посещать ближайший домашний матч «Спартака»

Автор: Владимир Шевелев 0

Массимо Каррера

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отклонил приглашение клуба на ближайший домашний матч команды. Об этом сообщает источник.

Соответствующее предложение итальянцу сделал вице-президент красно-белых Наиль Измайлов. Однако Каррера отказался от приглашения.

Уточняется, что экс-наставник москвичей не готов на это из уважения к новому тренеру команды. По мнению Карреры, в таком случае новый наставник «Спартака» подвергнется серьёзному психологическому давлению со стороны болельщиков.

Ближайший домашний матч «Спартак» сыграет 4 ноября — с «Уралом», в 13 туре РПЛ.

Ранее сообщалось, что московский клуб ведет переговоры с главным тренером тульского «Арсенала» Олегом Кононовым.

Фото: Global Look Press

Источник:  Телеграм-канал Василия Конова 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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