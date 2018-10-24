Владимир Стогниенко: «Разговоры про прыжки на эскалаторе – вранье»

Комментатор Владимир Стогниенко опроверг информацию, что болельщики ЦСКА прыгали на эскалаторе в римском метро, из-за чего тот якобы вышел из строя.

«Только сейчас получилось связаться с приятелем, который в Риме был. Он отделался синяками, а друзья его сильно пострадали. Скорую, говорит, ждали минут 40. Фото жуткие, но их выложить не могу. Всем пострадавшим – выздоровления.

Говорит, что прыгали — вранье. Конечно, пели активно, но в целом ничего не делали особенного», – написал Стогниенко в твиттере.

Ранее глава МВД Италии заявил, что эскалатор вышел из строя «из-за бардака, устроенного псевдофанатами ЦСКА».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Твиттер Владимира Стогниенко

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»