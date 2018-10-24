Артемий Панарин: «Когда толпой одного избиваешь – это просто низко, по-бабски»

Хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал скандальную историю с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева. Серебряный призер чемпионата мира-2015 назвал поступок двух футболистов низким.

«СМИ, конечно, раздувают историю, но, думаю, футболисты это заслужили, учитывая, как себя повели. Каждый мог бы оказаться на их месте в том смысле, что подраться, по моему мнению, можно всегда – на улице или еще где-то. Но толпой когда одного избиваешь – это низко просто, по-бабски. У меня только негативный взгляд на них сейчас. Хотя я понимаю, что там была тусовка, мозг не всегда соображает на ней хорошо. Надеюсь, что им стыдно за эти поступки и что они не гордятся тем, что избили человека, который завтракал там. У меня в детстве, чтобы колбасить одного толпой – такого никогда не было», — заявил Панарин.

Напомним, за избиение водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и нападение на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина спортсменам были предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство», им грозит до 7 лет лишения свободы. Оба футболиста вместе с соучастниками взяты под стражу и будут находиться в СИЗО до 8 декабря.

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Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс