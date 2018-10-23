Массимо Каррера устроил прощальный обед для игроков «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера устроил прощальный обед для команды. На встречу пришли все игроки, за исключением бывшего капитана команды.
Дениса Глушакова на обеде не было. Отправленный вместе с ним в дубль Андрей Ещенко также присутствовал на мероприятии.
Sic transit gloria mundi… pic.twitter.com/PkjaaPCXQg
— Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) October 23, 2018
Напомним, что Каррера был вчера отправлен в отставку. В инстаграме он попрощался со всеми игроками, которые опубликовали посты про тренера, за исключением Глушакова.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Твиттер Марко Трабукки