«Реал» контактирует с Жозе Моуринью

Автор: Владимир Шевелев 0

Жозе Моуринью

«Реал» рассматривает вариант с возвращением Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. По информации источника, вице-президент «сливочных» Хосе Анхель Санчес контактирует с португальцем по поводу возможного назначения. 

Моуринью столкнулся с тяжелой ситуацией в «Манчестер Юнайтед» и находится на грани увольнения. Он не хочет уходить в отставку, поскольку потеряет около 30 миллионов. Португалец в случае расторжения контракта со стороны «Ман Юнайтед» получит около 60 миллионов евро (оставшаяся зарплата за срок действия контракта), а в том случае, если сам инициирует расторжение – всего около 30 миллионов.

Представители «Реала» обсуждают с ним способы ухода из «МЮ». Руководство предлагает Моуринью контракт до 2021 года с зарплатой 10-12 миллионов евро после уплаты налогов. Моуринью и Антонио Конте – основные претенденты на пост тренера «Реала», оба варианта нравятся Флорентино Пересу, но могут вызвать протест у игроков. Так, летом капитан «Реала» Серхио Рамос выступил за назначение Хулена Лопетеги и против Конте.

Впрочем, руководство винит в неудачной серии именно футболистов и не планирует в этот раз считаться с их позицией. Временным решением может стать возглавляющий «Кастилью» Сантьяго Солари. Его кандидатура обсуждается на тот случай, если не удастся договориться с новым тренером до увольнения Лопетеги.

Сам Моуринью опроверг информацию об интересе «Реала» на пресс-конференции.

Фото: Global Look Press

Источник:  El Pais

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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