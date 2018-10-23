Экс-гендиректор «Ювентуса» может трудоустроиться в «Интере»

Бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта недавно был уволен. В январе функционер может получить аналогичную должность в миланском «Интере».

По данным источника, специалист в последние недели ведет активные переговоры с руководством миланцев, которые близки к успешному завершению. В борьбе за Маротту «Интер» опережает «Милан». Также итальянцем интересовались такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Реал».

Напомним, что 61-летний итальянец покинул «Ювентус» в конце сентября по решению руководства туринского клуба, проработав в Турине в течение восьми лет. За этот период туринский клуб семь раз становился чемпионом Италии и дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»