Экс-гендиректор «Ювентуса» может трудоустроиться в «Интере»

Автор: Владимир Шевелев 0

Джузеппе Маротта

Бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта недавно был уволен. В январе функционер может получить аналогичную должность в миланском «Интере».

По данным источника, специалист в последние недели ведет активные переговоры с руководством миланцев, которые близки к успешному завершению. В борьбе за Маротту «Интер» опережает «Милан». Также итальянцем интересовались такие  клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Реал».

Напомним, что 61-летний итальянец покинул «Ювентус» в конце сентября по решению руководства туринского клуба, проработав в Турине в течение восьми лет. За этот период туринский клуб семь раз становился чемпионом Италии и дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник:  Calciomercato

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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