Массимо Каррера вскоре проведет пресс-конференцию

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера проведет пресс-конференцию. Она состоится 24 октября в 16:00 в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Накануне совет директоров «Спартака» принял решение освободить Карреру от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года, сменив Дмитрия Аленичева. Под его руководством клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а затем выиграл Суперкубок страны 2017.

В текущем сезоне красно-белые после 11 туров занимают в таблице РПЛ седьмое место.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»