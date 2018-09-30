Денис Глушаков – капитан молодежки «Спартака» в матче с «Ростовом»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сыграет в матче с «Ростовом» в рамках первенства молодежных команд. Хавбек исполнит роль капитана молодежной команды.

31-летний футболист выйдет в стартовом составе молодежки красно-белых, как и Андрей Ещенко.

Ранее оба игрока уже выступали за молодежную команду красно-белых в рамках дерби с ЦСКА (2:1).

Напомним, что Глушаков и Ещенко были отправлены в дубль главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой за лайк посту актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянца.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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