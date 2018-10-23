Усэйн Болт не хочет играть за австралийский футбольный клуб

Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт не договорился о контракте с австралийским футбольным клубом «Сентрал Кост Марринерс». Таким образом, он покинет команду.

По данным СМИ, клуб предлагал ему зарплату в 150 тысяч долларов в год. Болт же хотел зарабатывать три миллиона долларов. Стороны так и не сумели прийти к компромиссу — предлагаемая клубом сумма и финансовые запросы Болта оказались слишком далеки друг от друга.

32-летний ямаец находился на просмотре в «Сентрал Кост Марринерс» и в одном из контрольных матчей сделал дубль. Ранее сообщалось, что он отказался от предложения мальтийского клуба «Валлетта».

Болт завершил карьеру в легкой атлетике 2017 году, и неоднократно заявлял, что в дальнейшем хочет стать профессиональным футболистом.

Фото: Global Look Press

Источник: Fox Sports Australia