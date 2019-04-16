«Ливерпуль» объявил заявку на ответный матч Лиги чемпионов с «Порту»

«Ливерпуль» опубликовал заявку команды на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту». Встреча состоится 17 апреля на стадионе «Драгау» в Порту.

Защитник Деян Ловрен и полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен не смогут помочь команде в Португалии. Хорватский футболист пропустит матч из-за болезни, а английский игрок занимается индивидуально, по восстановительной программе.

Список игроков «Ливерпуля»: вратари Алисон, Миньоле, Келлехер, защитники ван Дейк, Гомес, Морено, Робертсон, Матип, Александер-Арнольд, полузащитники Фабиньо, Вейналдум, Милнер, Кейта, Хендерсон, Лаллана, Шакири, нападающие Фирмино, Мане, Салах, Старридж, Ориги.

Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу английской команды.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»