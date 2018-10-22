Президент «Барселоны» не хочет видеть Неймара в команде

Автор: Михаил Серебряков 0

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал возможность трансфера бразильского нападающего Неймара, который выступает за «ПСЖ». Он отметил, что каталонский клуб не рассматривает вариант с его возвращением.

«Неймар ушел и не вернется. Мы не рассматриваем варианта с его возвращением. Никто из его окружения мне не звонил. Неймар сам принял решение уйти из «Барселоны», заплатив сумму отступных. Нам не понравился его уход из клуба», — сказал Бартомеу.

Ранее сообщалось, что бразилец рассматривает вариант с возвращением в «Барселону».

Напомним, что 26-летний Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo.

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