Президент «Барселоны» не хочет видеть Неймара в команде

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал возможность трансфера бразильского нападающего Неймара, который выступает за «ПСЖ». Он отметил, что каталонский клуб не рассматривает вариант с его возвращением.

«Неймар ушел и не вернется. Мы не рассматриваем варианта с его возвращением. Никто из его окружения мне не звонил. Неймар сам принял решение уйти из «Барселоны», заплатив сумму отступных. Нам не понравился его уход из клуба», — сказал Бартомеу.

Ранее сообщалось, что бразилец рассматривает вариант с возвращением в «Барселону».

Напомним, что 26-летний Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo.