Златан Ибрагимович может стать игроком «Реала» зимой

Мадридский «Реал» занялся поисками решений проблемы с результативностью, с которой команда столкнулась на старте нынешнего сезона. Руководство «сливочных» рассматривает приглашение нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в зимнее трансферное окно.

Контракт шведа с американским клубом истекает зимой, и в январе он сможет перейти в «Реал» на правах свободного агента. В лице 37-летнего форварда «сливочные» видят краткосрочное решение проблемы с результативностью.

Ранее сообщалось, что в услугах Ибрагимовича заинтересован «Милан», за который он выступал с 2010 по 2012 год. За свою карьеру нападающий также успел поиграть за «Мальме», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». В начале этого года он перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого забил 22 гола в 25 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: COPE