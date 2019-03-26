Мауро Икарди вернулся к тренировкам с «Интером»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий «Интера» Мауро Икарди вернулся к тренировкам в составе своего клуба. Ранее футболист на встрече с наставником миланской команды Лучано Спаллетти и врачами заявил, что не хочет тренироваться из-за болей в колене.

Аргентинец долгое время не может договориться с миланским клубом об условиях нового контракта. Аргентинец перестал выходить на поле после лишения капитанства. Игрок утверждал, что испытывает проблемы с коленом. При этом главный тренер команды Лучано Спаллетти заявлял, что медицинский штаб не выявил у форварда травмы.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Икарди забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 20 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport Italia

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