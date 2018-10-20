Адам Лаллана: «Приятно внести вклад в победу «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана прокомментировал победу своей команды над «Хаддерсфилдом». Встреча закончилась со счетом 1:0.

«Я сделал все возможное, чтобы быть готовым сыграть. Приятно внести вклад в победу команды после такого долгого отрезка. Здорово, что сегодня мы победили, это очень важные три очка.

Сезон длинный, всего несколько недель назад я думал о том, когда сыграю следующий раз, а затем несколько парней вернулись из сборных с травмами. Именно в этот момент понадобилась моя помощь», — сказал 30-летний полузащитник.

«Ливерпуль», набрав 23 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC