Райан Сессеньон из «Фулхэма» стал первым игроком 2000 года рождения, забившим в АПЛ

Крайний защитник «Фулхэма» Райан Сессеньон сравнял счет в матче 9-го тура АПЛ с «Кардиффом» (2:2, перерыв). Он стал автором нового рекорда АПЛ.

18-летний хавбек стал первым игроком 2000 года рождения (включая рожденных после 2000-го) в истории премьер-лиги, который отметился голом.

Райан Сессеньон является воспитанником «Фулхэма». С сезона-2016/17 он игрок основного состава.

В текущем сезоне на его счету 8 игр в АПЛ, забитый мяч и голевая передача.

Напоминаем, на сайте ftbl.ru теперь можно увидеть игры вживую. Следующая трансляция состоится в 21:45, «Барселона» сыграет с «Севильей».

Фото: Global Look Press

Источник: Opta

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»