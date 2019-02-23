Определились все участники плей-офф КХЛ

Автор: Роман Шлуинский 0

Кубок Гагарина

Вчера, 22 февраля, завершился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Таким образом, стали известны восемь пар первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Восточная конференция

«Автомобилист» — «Трактор»
«Барыс» — «Торпедо»
«Металлург» — «Салават Юлаев»
«Авангард» — «Ак Барс»

Западная конференция

ЦСКА — «Витязь»
СКА — «Спартак»
«Локомотив» — «Сочи»
«Йокерит» — «Динамо» М

Серии начнутся 25 и 26 февраля. Первые и вторые матчи пройдут на площадках команд, указанных в парах первыми, третьи и четвертые — на аренах команд, указанных вторыми.

Стоит отметить, что победителем регулярного чемпионата стал ЦСКА.

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Гагарина завоевал казанский «Ак Барс», обыгравший в финальной серии хоккеистов ЦСКА со счетом 4-1.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер КХЛ

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