Определились все участники плей-офф КХЛ

Вчера, 22 февраля, завершился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Таким образом, стали известны восемь пар первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Восточная конференция

«Автомобилист» — «Трактор»

«Барыс» — «Торпедо»

«Металлург» — «Салават Юлаев»

«Авангард» — «Ак Барс»

Западная конференция

ЦСКА — «Витязь»

СКА — «Спартак»

«Локомотив» — «Сочи»

«Йокерит» — «Динамо» М

Серии начнутся 25 и 26 февраля. Первые и вторые матчи пройдут на площадках команд, указанных в парах первыми, третьи и четвертые — на аренах команд, указанных вторыми.

Стоит отметить, что победителем регулярного чемпионата стал ЦСКА.

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Гагарина завоевал казанский «Ак Барс», обыгравший в финальной серии хоккеистов ЦСКА со счетом 4-1.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер КХЛ