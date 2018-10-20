Премьер-лига. 11-й тур. Нули в Оренбурге

В матче 11-го тура РПЛ «Оренбург» на своем поле принимал «Енисей». Встреча завершилась нулевой ничьей.

Премьер-лига. 11-й тур

ОРЕНБУРГ — ЕНИСЕЙ — 0:0.

Оренбург. 20 октября.

Стадион «Газовик». 3417 зрителей.

Судья: Николай Волошин (Смоленск)

«Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев (Чиркин, 68), Афонин, Попович (Чуканов, 83), Мишкич, Козлов (Деспотович, 65).

«Енисей»: Филиппов, Ятченко, Кичин, Занев, Грицаенко, Комолов, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Саркисов (Комков, 78), Бодул (Обрадович, 46).

Предупреждения: Попович (40), Грицаенко (44).

10 (5) удары (в створ) 8 (3)

14 фолы 10

4 угловые 3

3 офсайды 1

48 % владения мячом 52

Первый тайм прошел в обоюдоострой борьбе, но ни одна из команд не смогла реализовать свои моменты. Уже во второй половине встречи главные тренеры обеих команд решились на обновление в линии нападения: сразу после перерыва у гостей на смену центрфорварду Бодулувышел Обрадович, а в середине тайма уже хозяева произвели подобную ротацию — Деспотович заменил Козлова. Но ставка на атаку не оправдалась — обе команды начали действовать осторожно и завершили игру без голов. «Енисей» продлил свою безвыигрышную серию в РПЛ до 6 встреч, а «Оренбург» в третий раз за нынешний сезон в чемпионате не сумел забить.

Фото: твиттер «Оренбурга»

Источник: Еженедельник «Футбол»