За время отбывания наказания Кокорин и Мамаев заработали около 10,5 млн рублей

Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжают увеличивать свой заработок. Игроки до сих пор получают деньги от своих клубов.

СМИ сообщают, что за время судебных разбирательств (прошло 9 дней) футболисты на двоих получили около 10,5 млн рублей. По некоторым данным, Кокорин за год зарабатывает в петербургской команде порядка 252 миллионов рублей, а зарплата Мамаева у «быков» составляет около 180 миллионов. Как известно, «Краснодар» собирается расторгнуть контракт с Мамаевым. Руководство «Зенита» же выразило поддержку Кокорину и отправило положительную характеристику на форварда в суд.

Напомним, за избиение водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и нападение на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина спортсменам были предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство», им грозит до 7 лет лишения свободы. Оба футболиста вместе с соучастниками взяты под стражу и будут находиться в СИЗО до 8 декабря.

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Фото: Сергей Дроняев

Источник: Российская газета