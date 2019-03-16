Алешандре Пато расторгнул контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Бразильский форвард Алешандре Пато расторгнул контракт с китайским клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь». 29-летний футболист играл там с 2017 года.

По информации источника, Алешандре Пато заявил в социальной сети, что не чувствует себя счастливым, после чего стороны договорились об аннулировании соглашения. С большой долей вероятности бразилец продолжит карьеру в Серии А.

В прошедшем сезоне Пато принял участие в 23 матчах чемпионата Китая. Он забил 15 мячей и отдал 3 результативные передачи. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» закончил первенство на девятом месте.

Напомним, ранее 29-летний бразилец играл за «Интернасьонал», «Милан», «Коринтианс», «Сан-Паулу», «Челси» и «Вильярреал».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia