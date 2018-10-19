Маурицио Сарри: «Юнайтед» лучшая команда в Англии с точки зрения состава»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится на стадионе лондонцев «Стэмфорд Бридж».

«Я немного удивлен тем, как «Манчестер Юнайтед» провел старт сезона, но такое случается. Речь идет о восьми матчах, однако они хорошо выступают в Лиге Чемпионов и имеют возможность улучшить свое положение в Премьер-лиге, прошло всего два месяца.

Возможно, у них лучшая команда в АПЛ с точки зрения состава. Думаю, «Манчестер Сити» сейчас сильнее, но по составу у «Манчестер Юнайтед» очень сильная команда. Я не знаю, сыграют ли они от соперника или постараются сыграть в свой футбол», — сказал Сарри.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Челси»