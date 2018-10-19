Александр Кокорин выразил благодарность семье и «Зениту» за поддержку

Александр Кокорин выразил благодарность игрокам, тренерам и персоналу «Зенита». Об этом сообщил адвокат нападающего Олег Попов.

«Саша очень благодарен всем, кто поддерживает его в этой ситуации, в особенности родителям и жене, а также друзьям и коллегам по клубу «Зенит», – заявил Попов.

Напомним, вчера Кокорину и Павлу Мамаеву были предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». Оба футболиста вместе с соучастниками взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

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Фото: Сергей Дроняев

Источник: Р-Спорт