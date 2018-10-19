В состав «Манчестер Сити» вернулся лучший распасовщик клуба

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола обнадежил поклонников клуба. Коуч подтвердил, что хавбек Кевин де Брюйне готов вернуться в игру.
«Да, он готов играть с «Бернли». Не знаю, сыграет ли он все 90 минут. Но в последние две недели он здорово тренировался. Он готов попасть в заявку на матч.
Он очень важный игрок для нас. Когда любой футболист выбывает, мне нравится, что он возвращается. Чем все здоровее, тем мы сильнее. Его важность не подвергается сомнению», – сказал Гвардиола.
Is @DeBruyneKev ready for action? Pep provides an answer…
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— Manchester City (@ManCity) October 19, 2018
Матч «Манчестер Сити» – «Бернли» состоится завтра, 20 октября. Бельгийский хавбек получил травму связки колена в середине августа и не играл с тех пор. 1 октября он вернулся к тренировкам в общей группе.
Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер «Манчестер Сити»