В состав «Манчестер Сити» вернулся лучший распасовщик клуба

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола обнадежил поклонников клуба. Коуч подтвердил, что хавбек Кевин де Брюйне готов вернуться в игру.

«Да, он готов играть с «Бернли». Не знаю, сыграет ли он все 90 минут. Но в последние две недели он здорово тренировался. Он готов попасть в заявку на матч.

Он очень важный игрок для нас. Когда любой футболист выбывает, мне нравится, что он возвращается. Чем все здоровее, тем мы сильнее. Его важность не подвергается сомнению», – сказал Гвардиола.

Is @DeBruyneKev ready for action? Pep provides an answer…

Presented by @marathonbet 🔵 #cityvbfc #mancity pic.twitter.com/cZ1mEHgmoC

— Manchester City (@ManCity) October 19, 2018