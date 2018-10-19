Суд отказался переводить Кокорина под домашний арест

Московский городской суд отклонил апелляцию представителей форварда «Зенита» Александра Кокорина. Таким образом, ему отказано в переводе под домашний арест.

Футболист остается под стражей в СИЗО «Бутырка». Кокорина на заседании представляли сразу два адвоката – Олег Попов и Татьяна Стукалова.

В суд также поступили положительные характеристики Кокорина от «Зенита», Сергея Семака, игроков команды и по месту жительства, а его мать выразила готовность внести залог в размере 10 миллионов рублей.

Хавбека «Краснодара» Павла Мамаева ранее оставили в СИЗО, как и брата Кокорина Кирилла.

Вчера Кокорину и Мамаеву, которые взяты под стражу до 8 декабря, предъявили обвинения в совершении двух преступлений по статье «Побои» и одного по статье «Хулиганство».

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»