Суд отказался переводить Кокорина под домашний арест

Автор: Владимир Шевелев 0

Александр Кокорин

Московский городской суд отклонил апелляцию представителей форварда «Зенита» Александра Кокорина. Таким образом, ему отказано в переводе под домашний арест.

Футболист остается под стражей в СИЗО «Бутырка». Кокорина на заседании представляли сразу два адвоката – Олег Попов и Татьяна Стукалова.

В суд также поступили положительные характеристики Кокорина от «Зенита», Сергея Семака, игроков команды и по месту жительства, а его мать выразила готовность внести залог в размере 10 миллионов рублей.

Хавбека «Краснодара» Павла Мамаева ранее оставили в СИЗО, как и брата Кокорина Кирилла.

Вчера Кокорину и Мамаеву, которые взяты под стражу до 8 декабря, предъявили обвинения в совершении двух преступлений по статье «Побои» и одного по статье «Хулиганство».

Фото: Global Look Press
Источник:  Еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Александр Кокорин

Возбуждено уголовное дело за побои с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева

Тосно-краснодар

РПЛ: «Хулиганам не место в футболе!»

РФПЛ. 19 тур. Локомотив-Краснодар. 1:2. Москва, стадион "Локомотив", 13.03.2017

Отец Павла Мамаева назвал «чертями» руководство «Краснодара»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 