Пол Скоулз: «В «Ливерпуле» и «Манчестер Сити» сейчас смотрят на нас и смеются»

Автор: Владимир Шевелев 0

Пол Скоулз

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз сейчас работает аналитиком. Он поделился мнением о ситуации в клубе.

– Что можете сказать о текущем составе «МЮ»?

– Знаете, я ненавижу говорить: «Вот когда мы играли, мы делали так и так». Но глядя на текущий состав, я не думаю, что им не хватает уровня. Думаю, им не хватает пары действительно классных игроков, которые есть в других командах, как мне кажется.

– Моуринью – топ-тренер?

– Что ж, я думаю, что он все еще им остается. Остается лишь догадываться, почему его команду постоянно переигрывают.

– Что думаете о неудачной игре Алексиса?

– Кажется, что у каждого игрока, который приходит в «Юнайтед», начинаются проблемы. Думаю, даже если бы сейчас подписали Месси, проблемы возникли бы и у него.

– Как в целом оцените текущее состояние клуба?

– Думаю, что в «Ливерпуле» и «Манчестер Сити» сейчас смотрят на нас и смеются, как мы делали это, глядя на них, много лет назад, – сказал Скоулз.

Фото: Global Look Press

Источник:  ESPN

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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