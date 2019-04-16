«ПСЖ» намерен помочь в восставновлении собора Парижской Богоматери

«Пари Сен-Жермен» выступил с заявлением относительно восстановления сгоревшего собора Парижской Богоматери. Накануне в Нотр-Дам де Пари произошел пожар.

«После пожара, который опустошил часть собора Парижской Богоматери, «ПСЖ» разделяет сильнейшие эмоции всех парижан, французского народа и людей по всему миру, кто был потрясен и опечален этой катастрофой.

Клуб уже начал объединять всех своих ключевых совладельцев, основных партнеров и огромное сообщество поклонников как в Париже, так и за рубежом, стремясь запустить или принять участие в ряде инициатив – мероприятий по сбору средств, которые станут частью огромной кампании по восстановлению собора в последующие годы.

«Пари Сен-Жермен» также выражает свое восхищение и солидарность Парижской пожарной бригаде, чья решимость и отвага позволила преодолеть пламя и ограничить масштабы ущерба. Клуб также окажет поддержку пожарным», – говорится в заявлении клуба.

Парижане занимают первую строчку в национальном чемпионате Франции. В последней игре «ПСЖ» проиграл на выезде «Лиллю» со счетом 1:5.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «ПСЖ»