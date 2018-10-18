Адвокат Мамаева: «Павел хулиганских действий не совершал. Он к ним непричастен»

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов выразил несогласие с ходом следствия по делу с участием его клиента. Он сообщил о дальнейших мерах защиты в отношении игрока.

«Павел чувствует себя вполне нормально, защищается. Высказывает свою позицию, готовится к завтрашнему судебному заседанию. Ему приятна поддержка, которую оказывают публичные лица и его знакомые. Человек оказался в непростой жизненной ситуации, поэтому любая поддержка для него очень важна.

Как его кормят в СИЗО и чем он там занимается? Этого не выяснял. Каких-то жалоб об условиях содержания он не высказывал. Отношение ровное — и к нему, и с его стороны. Все в рамках распорядка, установленного в следственном изоляторе.

Не ждем, что в пятницу Павла выпустят из-под стражи. Более того, ему предъявлено обвинение в совершении трех преступлений. Речь идет о двух эпизодах нанесения побоев и о совершении хулиганства. Мы свою позицию высказали по каждому из вменяемых обвинением преступлений — в том числе, о том, что мой клиент хулиганских действий не совершал. К ним непричастен.

Мы не строим иллюзий по поводу пятничного заседания, но, в любом случае, настроены активно защищаться, обоснованно представлять свою позицию. Безусловно, рассчитываем на то, что наша позиция о мере пресечения будет услышана судом, и что подзащитному будет предоставлена возможность находиться в семье на весь период расследования, который, учитывая резонанс, может продлиться несколько месяцев» — заявил адвокат.

Сегодня появились новости, что Мамаеву и форварду «Зенита» Александру Кокорину были предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

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Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс