Денис Глушаков — о людях, создающих слухи: «Они давно заслужили «Оскар»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил на слухи по поводу личных взаимоотношений с руководством московской команды. Об этом полузащитник написал в своем твиттере.

«По поводу слухов, которые распространяются в СМИ. Я хочу вернуться в основу «Спартака», но никаких требований перед руководством не ставил. Те, кто продолжает распускать слухи вокруг моего имени, уже давно заслужили «Оскар» за сценарий. Слежу за вами внимательно», — подытожил Глушаков.

По поводу слухов, которые распространяются в СМИ. Я хочу вернуться в основу Спартака, но никаких требований перед руководством не ставил. Те кто продолжают распускать слухи вокруг моего имени уже давно заслужили Оскар за сценарий. Слежу за Вами внимательно. — Denis Glushakov (@DGlushakov8) October 18, 2018

Напомним, в сентябре Денис Глушаков и Андрей Ещенко были отстранены от работы с основой «Спартака» после того, как поставили лайк к видео с критикой главного тренера красно-белых Массимо Карреры, опубликованном в Instagram-аккаунте актера Дмитрия Назарова. В последнее время оба игрока выступают за молодежную команду столичного клуба.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: твиттер Дениса Глушакова