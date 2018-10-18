Денис Глушаков — о людях, создающих слухи: «Они давно заслужили «Оскар»

Автор: Дмитрий Темников 0

Денис Глушаков

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил на слухи по поводу личных взаимоотношений с руководством московской команды. Об этом полузащитник написал в своем твиттере. 

«По поводу слухов, которые распространяются в СМИ. Я хочу вернуться в основу «Спартака», но никаких требований перед руководством не ставил. Те, кто продолжает распускать слухи вокруг моего имени, уже давно заслужили «Оскар» за сценарий. Слежу за вами внимательно», — подытожил Глушаков.

Напомним, в сентябре Денис Глушаков и Андрей Ещенко были отстранены от работы с основой «Спартака» после того, как поставили лайк к видео с критикой главного тренера красно-белых Массимо Карреры, опубликованном в Instagram-аккаунте актера Дмитрия Назарова. В последнее время оба игрока выступают за молодежную команду столичного клуба.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: твиттер Дениса Глушакова 

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