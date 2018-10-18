Вингер «ПСВ» — новая трансферная цель «Ливерпуля» и «МЮ»

Вингер «ПСВ» Стевен Бергвейн привлек внимание европейских топ-клубов. В игроке сборной Нидерландов заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

В настоящий момент оба клуба внимательно следят за игрой форварда. В нынешнем сезоне 21-летний форвард сыграл в восьми играх Эредевизии и забил четыре мяча.

ПСВ после восьми туров возглавляет турнирную таблицу первенства с 24 очками в активе и на пять очков опережает ближайшего преследователя в лице «Аякса».

Фото: Global Look Press

Источник: De Telegraaf

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»