Вингер «ПСВ» — новая трансферная цель «Ливерпуля» и «МЮ»

Автор: Владимир Шевелев 0

Стевен Бергвейн

Вингер «ПСВ» Стевен Бергвейн привлек внимание европейских топ-клубов. В игроке сборной Нидерландов заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

В настоящий момент оба клуба внимательно следят за игрой форварда. В нынешнем сезоне 21-летний форвард сыграл в восьми играх Эредевизии и забил четыре мяча.

ПСВ после восьми туров возглавляет турнирную таблицу первенства с 24 очками в активе и на пять очков опережает ближайшего преследователя в лице «Аякса».

Фото: Global Look Press

Источник:  De Telegraaf

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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