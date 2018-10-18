Арда Туран подозревается в связях с организатором переворота в Турции в 2016 году

Автор: Владимир Шевелев 0

Арда Туран

Прокуратура Стамбула начала расследование в отношении полузащитника «Барселоны» Арды Турана. На правах аренды он выступает за «Истанбул».

31-летний хавбек подозревается в связях с исламским общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом. Власти Турции в 2016 году обвинили Гюлена, который проживает в США, в том, что он стоял за попыткой переворота в стране. Расследования также открыты в отношении бывших футболистов сборной Турции Эмре Белезоглу, Окана Бурука и Бюлента Коркмаза.

Ранее Туран стал фигурантом дела об избиении певца Беркая Шахина в ночном клубе. Турецкая прокуратура запросила для него 12 с половиной лет заключения.

Его обвиняют в нарушении ряда статей турецкого уголовного кодекса, в частности: домогательства сексуального характера, намеренное нанесение травм, угроза общественной безопасности и владение оружием без разрешения.

Сообщалось, что Туран приставал к жене певца, а позже подрался с самим Беркаем. После этого он приехал к нему в больницу и извинился, предложив себя застрелить.

Фото: Global Look Press

Источник:  Marca

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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