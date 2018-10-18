Тренер сборной Словении уволен из-за конфликта с главной звездой

Главный тренер сборной Словении Томаж Кавчич отправлен в отставку. 64-летний специалист принял команду в декабре прошлого года.

Под его руководством словенцы одержали всего одну победу в семи матчах в 2018 году. В этом месяце Словения в рамках Лиги наций проиграла Норвегии (0:1) и сыграла вничью с Кипром (1:1).

Кавчич в одном из недавних интервью раскритиковал голкипера «Атлетико» Яна Облака, который пропустил октябрьские матчи сборной из-за травмы.

Тренер обвинил футболиста во лжи. Облак договорился с президентом федерации футбола Раденко Миятовичем, что не примет участие в матчах, чтобы восстановиться после травмы плеча. Кавчич заявил, что ничего не знал об этих переговорах.

«Облак со мной не общается. Меня обманули, и я очень расстроен. Это мое личное поражение, но Ян со мной не пообщался. Словения нуждается в нем», – заявил Кавчич.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»