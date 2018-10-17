Игры 11-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Керчи

Автор: Владимир Шевелев 0

РФС

Перед матчами ближайшего тура в РПЛ состоится минута молчания. Она пройдет в знак памяти жертвам трагедии в Керчи.

Сегодня, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошёл взрыв. По последним данным, в результате происшествия 19 человек погибли, около 50 человек находятся в больнице с повреждениями разной степени тяжести.

В колледже взорвалась бомба, которая была начинена металлическими предметами. Также нападавший открыл огонь из ружья по учащимся и сотрудникам колледжа. В нападении подозревается ученик учебного заведения, который после нападения покончил с собой.

На данный момент в Керчи объявлен режим чрезвычайного положения, все учебные заведения и детские сады закрыты. В Крыму объявлен трехдневный траур.

Фото: Global Look Press
Источник:   Официальный сайт РПЛ

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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