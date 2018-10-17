Женщинам вновь запретят посещать футбол в Иране

Джафар Монтазери — генеральный прокурор Ирана Мохаммад. Чиновник высказался против присутствия женщин на футбольных матчах.

16 октября на стадионе «Азади» в Тегеране состоялась товарищеская встреча между национальными сборными Ирана и Боливии (2:1). Данный матч посетили около 100 иранских болельщиц.

«Я выступаю против присутствия женщин на стадионах. Мы — мусульманское государство. Когда женщина идет на стадион и видит там полуобнаженных мужчин в спортивной форме, это непременно приведет ее к греху. Если женщины вновь появятся на стадионах, я прикажу Тегеранскому прокурору действовать», — сказал Монтазери.

Запрет на посещение матчей для женщин действовал в Иране с 1979 года. Минувшим летом президент Ирана Хасан Роухани официально разрешил иранским болельщицам посещать футбольные стадионы.

Фото: Global Look Press

Источник: Besoccer

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»