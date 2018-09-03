«Зенит» подтвердил переход Клаудио Маркизио

«Зенит» на официальном сайте подтвердил переход в команду полузащитника Клаудио Маркизио на правах свободного агента. Контракт с 32-летним игроком рассчитан на два сезона.

Маркизио в семилетнем возрасте начал заниматься футболом в академии «Ювентуса», где с перерывом в один сезон (кампанию-2007/08 он отыграл за «Эмполи») провел 25 лет. На счету Клаудио 389 матчей в составе туринского клуба, 37 забитых мячей и 42 результативные передачи.

Маркизио — семикратный чемпион Италии, победитель Серии B, трехкратный обладатель Суперкубка страны и четырехкратный — Кубка Италии. Вместе с «Ювентусом» он дважды играл в финале Лиги чемпионов.

В августе 2009 года Маркизио дебютировал в составе национальной сборной Италии, за которую в общей сложности провел 55 матчей и забил 5 мячей. Вместе со сборной он стал вице-чемпионом Европы и бронзовым призером Кубка конфедераций.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Зенита»