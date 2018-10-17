Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане перенес операцию на руке. Форвард травмировал руку, находясь в расположении национальной сборной Сенегала.

Операция была проведена в одной из английских больниц под надзором клубных врачей и прошла успешно. О точных сроках восстановления сенегальского футболиста пока не сообщается.

Ближайший матч «Ливерпуля» состоится 20 октября. Команда Юргена Клоппа сыграет с «Хаддерсфилд Таун» в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Мане провел 11 игр за «Ливерпуль» во всех турнирах и забил четыре мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»