Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане перенес операцию на руке. Форвард травмировал руку, находясь в расположении национальной сборной Сенегала.
Операция была проведена в одной из английских больниц под надзором клубных врачей и прошла успешно. О точных сроках восстановления сенегальского футболиста пока не сообщается.
Ближайший матч «Ливерпуля» состоится 20 октября. Команда Юргена Клоппа сыграет с «Хаддерсфилд Таун» в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги.
В нынешнем сезоне Мане провел 11 игр за «Ливерпуль» во всех турнирах и забил четыре мяча.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»