Златан Ибрагимович сделал сюрприз спасенным тайским детям

Мир потрясла история, когда таиландские дети и их тренер отправились в пещеру 23 июня. Из-за ливней вода затопила вход в пещеру, лишив их возможности выбраться самостоятельно.

Пропавших обнаружили 2 июля, а их эвакуация началась через шесть дней. Во время операции погиб один из участвовавших в ней дайверов, но всех детей и тренера спасли.

12 тайских детей-футболистов и их тренер, которые были спасены из затопленной пещеры, в понедельник появились на шоу Эллен Дедженерес – знаменитой американской комедиантки и ведущей двух церемоний «Оскара».

Дети пришли в футболках команды Wild Boars, за которую они играют, но Эллен подарила им новые джерси – голубого цвета с ее лицом посередине. После этого ведущая спросила, кто их любимый футболист, и многие ответили: Златан. Спустя несколько секунд Ибрагимович появился в студии.

«Думал, что это я смелый, но эти дети и эта команда еще смелее. Они показали настоящую командную работу, проявили терпение и верили. Вероятно, это лучшая команда в мире», – обратился Златан к мальчишкам.

Ибра подарил детям атрибутику «Лос-Анджелес Гэлакси» и билеты на следующий матч команды.

Фото: Global Look Press

Источник: sports.ru

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»