С Павла Мамаева могут быть сняты все обвинения

Возможно дела Павла Мамаева не так плохи. Так утверждает его адвокат Бушманов.
Сегодня у футболиста прошли очные ставки с Паком, Гайсиным и избитым водителем. Последним двум он пообещал компенсировать моральный ущерб. После этого и тот, и другой пожали ему руки.
При этом Пак, якобы, вообще не имеет к нему претензий. Потому что бил чиновника и пел один Кокорин.
Теперь осталось дождаться, чтобы слова адвоката нападавшего подтвердил хотя бы один адвокат пострадавшего.
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Фото: Global Look Press
Источник: Mash