С Павла Мамаева могут быть сняты все обвинения

Возможно дела Павла Мамаева не так плохи. Так утверждает его адвокат Бушманов.

Сегодня у футболиста прошли очные ставки с Паком, Гайсиным и избитым водителем. Последним двум он пообещал компенсировать моральный ущерб. После этого и тот, и другой пожали ему руки.

При этом Пак, якобы, вообще не имеет к нему претензий. Потому что бил чиновника и пел один Кокорин.

Теперь осталось дождаться, чтобы слова адвоката нападавшего подтвердил хотя бы один адвокат пострадавшего.

Все подробности по делу футболистов читайте здесь.

Фото: Global Look Press

Источник: Mash

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»