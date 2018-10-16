Адвокат Криштиану Роналду остался доволен встречей со следователями

Адвокат форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду встретился со следователями, которые занимаются иском в отношении португальца. В деле наметился прогресс.
Американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. Осенью 2018 года Майорга подробно рассказала о деле, в сентябре полиция возобновила дело.
Сообщается, что адвокат Петер Кристиансен остался доволен итогами сегодняшней встречи с сотрудниками полиции.
Юрист убежден, что дело завершится с положительным исходом, а его клиент будет признан невиновным.
Фото: Global Look Press
Источник: Correio de Manha