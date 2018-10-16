«Анжи» все-таки вылетит в Махачкалу на игру с ЦСКА

В «Анжи» рассказали о подготовке команды к матчу 11-го тура РПЛ против ЦСКА. Игра пройдет на «Анжи-Арене» в пятницу, 19 октября.

Ранее сообщалось, что махачкалинский клуб может поехать на автобусе из Подмосковья, где базируется команда, в Дагестан из-за финансовых проблем.

17 октября «Анжи» проведет утреннюю тренировку в Подольске, которая станет заключительной перед вылетом в Махачкалу, и вечерним рейсом вылетит из Москвы.

18 октября подопечные Магомеда Адиева проведут предыгровую тренировку на «Анжи-Арене».

Фото: Global Look Press Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «Анжи»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»