«Анжи» все-таки вылетит в Махачкалу на игру с ЦСКА

В «Анжи» рассказали о подготовке команды к матчу 11-го тура РПЛ против ЦСКА. Игра пройдет на «Анжи-Арене» в пятницу, 19 октября.
Ранее сообщалось, что махачкалинский клуб может поехать на автобусе из Подмосковья, где базируется команда, в Дагестан из-за финансовых проблем.
17 октября «Анжи» проведет утреннюю тренировку в Подольске, которая станет заключительной перед вылетом в Махачкалу, и вечерним рейсом вылетит из Москвы.
18 октября подопечные Магомеда Адиева проведут предыгровую тренировку на «Анжи-Арене».
Фото: Global Look Press Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт ФК «Анжи»