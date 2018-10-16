Футболисты РПЛ должны государству четверть миллиона рублей

У игроков РПЛ в общей сложности имеется долг на сумму более 238 тысяч рублей перед государством. В эту сумму входят неуплаченные налоги, штрафы и прочие виды задолженностей.

Общее число исполнительных производств составляет 111. В основном футболисты нарушают ПДД, но есть и другие нарушения. Шесть исполнительных производств имеется в отношении футболистов «Локомотива». Сумма – более 130 тысяч рублей. В список попали: Алексей Миранчук, Александр Коломейцев и Игорь Денисов.

За игроками «Динамо» числится 19 незакрытых исполнительных производств, сумма – 24 тысячи рублей. Больше всего штрафов у форварда бело-синих Евгения Маркова.

В отношении игроков ЦСКА имеется 4 исполнительных производства (6300 рублей), «Спартака» – 5 (6000 рублей), а «Зенита» – 4 (5000 рублей).

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Daily Storm

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»