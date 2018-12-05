Ольга Бузова: «Лишить Кокорина и Мамаева карьеры — это как мне сейчас отрезать язык»

Телеведущая, певица и актриса, бывшая супруга полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова Ольга Бузова высказалась о продлении ареста Павла Мамаева и Александра Кокорина. Сегодня, 5 декабря, было принято решение продлить арест полузащитник «Краснодара» и нападающего «Зенита» до 8 февраля.

«Мне было жалко ребят. Они попали в такую ситуацию… Их попутал змей или кто-то еще. Я очень хорошо знаю Сашку Кокорина. И знаю с другой стороны. Он очень добрый, порядочный, искренний, где-то даже глупый. Молодой еще парень! После этой ситуации на их семьи обрушилось столько злости от людей. Страдают жены, мамы. Когда я вижу слезы мамы, мне становится плохо.

Какое-то наказание должно быть, чтобы не поощрялось подобное. Но когда говорят, что их надо лишить карьеры, то это то же самое, что сейчас отрезать мне язык. Эта ситуация должна стать уроком для молодежи, что нужно держать себя в руках. Потасовки возможны, но надо контролировать себя. Тем более если ты публичный человек», — сказала Бузова.

Александр Кокорин и Павел Мамаев обвиняются в избиении трех человек в Москве. Речь идет о водителе ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и чиновниках Денисе Паке и Сергее Гайсине. Арест также был продлен брату Кокорина Кириллу и футболисту-любителю Алексею Протасовицкому, проходящим обвиняемыми по тем же делам.

Фото: Global Look Press

Источник: «Прямой эфир»